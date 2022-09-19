СБУ затримала на Чернігівщині російську агентку, яка передавала розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ

32-річна жінка після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв’язки з російськими окупантами.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканку одного з прикордонних селищ Чернігівщини, яка передавала ворогу розвіддані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідством встановлено, що 32-річна жінка після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв’язки з російськими окупантами. Після звільнення території вона продовжила співпрацю з ворогом, здійснюючи збір даних про розташування Сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, руху військових колон", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Зібрані відомості за грошову винагороду затримана передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів.

Фото: СБУ

Під час проведення обшуків у підозрюваної було вилучено засоби комунікації з доказами листування з представником спецслужб РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала російського агента, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ. Зрадником виявився мешканець Миколаєва, який неодноразово висловлював прокремлівські погляди.