СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру псевдоначальниці "пенсійного фонду" Олешків на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

Вона здійснює нарахування місцевим мешканцям матеріальної допомоги в розмірі 10 тис рублів та формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

Повідомлено про підозру псевдоначальниці "пенсійного фонду" Олешків на Херсонщині, - Офіс генпрокурора
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Повідомлено про підозру мешканці м. Олешки Херсонської області, яка у червні 2022 року перейшла на бік ворога та надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади - "пенсійного фонду м. Олешки".

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана керує захопленим військовослужбовцями РФ Олешківським сервісним центром Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади.

"Для підтримання позитивного іміджу загарбників вона здійснює нарахування місцевим мешканцям матеріальної допомоги в розмірі 10 тис рублів, формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянці України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану(ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, за інформацією ОК "Південь" на Херсонщині продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів. Вибиті з першої лінії оборони окупанти намагаються втриматися за другу і третю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також