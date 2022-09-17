Повідомлено про підозру псевдоначальниці "пенсійного фонду" Олешків на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

Вона здійснює нарахування місцевим мешканцям матеріальної допомоги в розмірі 10 тис рублів та формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

Повідомлено про підозру мешканці м. Олешки Херсонської області, яка у червні 2022 року перейшла на бік ворога та надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади - "пенсійного фонду м. Олешки".

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана керує захопленим військовослужбовцями РФ Олешківським сервісним центром Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади.

"Для підтримання позитивного іміджу загарбників вона здійснює нарахування місцевим мешканцям матеріальної допомоги в розмірі 10 тис рублів, формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянці України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану(ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, за інформацією ОК "Південь" на Херсонщині продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів. Вибиті з першої лінії оборони окупанти намагаються втриматися за другу і третю.