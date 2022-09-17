У Чорному морі чергують чотири російські кораблі з "Калібрами"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, оснащені 32 крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це Військово-Морські сили Збройних сил України повідомляють в Телеграмі.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів і катерів, у Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах Російської Федерації прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – п'ять суден, до Чорного моря – 22 судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що 16 вересня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету біля Умані у Черкаській області.

15 вересня Росія обстріляла ракетами Кіровоградську область.