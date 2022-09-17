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Канада осуджує ці огидні злодіяння, – Джастін Трюдо відреагував на звірства росіян в Ізюмі

“Ми продовжимо допомагати народу України”.

Канада осуджує ці огидні злодіяння, – Джастін Трюдо відреагував на звірства росіян в Ізюмі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

Про це Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

"Повідомлення про масові поховання в Ізюмі, в Україні, жахають і розбивають серце. Канада засуджує ці огидні злодіяння. Ми продовжимо працювати з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, й ми продовжимо допомагати народу України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення, у тому числі родин із дітьми.

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