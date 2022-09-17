Канада осуджує ці огидні злодіяння, – Джастін Трюдо відреагував на звірства росіян в Ізюмі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

Про це Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

"Повідомлення про масові поховання в Ізюмі, в Україні, жахають і розбивають серце. Канада засуджує ці огидні злодіяння. Ми продовжимо працювати з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, й ми продовжимо допомагати народу України", – йдеться у повідомленні.

The reports of mass graves in Izyum, Ukraine are horrifying and heartbreaking. Canada condemns these abhorrent atrocities. We’ll keep working with partners to hold the perpetrators to account, and we’ll continue to be there for the people of Ukraine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 17, 2022

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення, у тому числі родин із дітьми.