Офіціальної інформації про звільнення цих населених пунктів наразі немає.

Українські військові підняли український прапор у селі Діброва і селищі Щурове Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram "Оперативний ЗСУ".

"Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами", – заявив військовий на відео.

“Оперативний ЗСУ” також повідомив про підняття українського прапора у селищі Щурове Донецької області.

“Українські військовослужбовці встановлюють прапор над звільненим від російських окупантів Щуровим на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника на Донеччині, завдавши йому втрат в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.