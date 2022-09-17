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​Серед “керівництва ЛНР” почалися внутрішні суперечки, – Гайдай

Голова Луганської ОВА назвав вбивцю так званого “генпрокурора ЛНР” і його заступниці.

​Серед “керівництва ЛНР” почалися внутрішні суперечки, – Гайдай
Сергій Горенко
Фото: Російські ЗМІ

На окупованих територіях Луганської області росіяни посилили перевірки місцевого населення на вулицях – окупанти і колаборанти панічно бояться партизан.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху – їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити – системно мають порізані колеса в автівках", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, серед так званого "керівництва ЛНР" почалися внутрішні "суперечки". За інформацією Сергія Гайдая, вбивство 16 вересня у Луганську так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка та його заступниці Катерини Стегленко – це справа рук ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

"Спокою нема і не буде рашистам на окупованих територіях… Деокупація близько, її відчувають і самі окупанти та колаборанти, дехто втік, а дехто відсиджується в селах біля кордону, бо Росія їх не пускає", – зазначив голова ОВА.

 

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко загинув під час вибуху в будівлі генпрокуратури в Луганську 16 вересня. На сторінці у російській Вікіпедії, присвяченій колаборанту, вже опубліковано дату його смерті – 16 вересня – з коментарем "загинув при обстрілі ЗСУ".

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