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На Харківщині повідомили про підозру прихильнику “руського мира”

Чоловіка виявили ще минулого місяця.

На Харківщині повідомили про підозру прихильнику “руського мира”
Фото: Поліція Харківської області

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру чоловіку,  який відкрито підтримував “руський мир”.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

“59-річний чоловік активно висловлював свої думки проти України та закликав до підтримки дій збройної агресії Російської Федерації”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що правопорушника викрили 23 серпня, в ході обшуку у нього виявили та вилучили 18 георгіївських стрічок та російську купюру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як раніше повідомлялось, у Харкові 52-річний чоловік публічно заперечував збройну агресію РФ проти України. Також він висловлював бажання приходу "руського миру". Харків'янину повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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