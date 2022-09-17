На Харківщині повідомили про підозру прихильнику “руського мира”

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який відкрито підтримував “руський мир”.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
“59-річний чоловік активно висловлював свої думки проти України та закликав до підтримки дій збройної агресії Російської Федерації”, - повідомили в поліції.
Зазначається, що правопорушника викрили 23 серпня, в ході обшуку у нього виявили та вилучили 18 георгіївських стрічок та російську купюру.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.
Як раніше повідомлялось, у Харкові 52-річний чоловік публічно заперечував збройну агресію РФ проти України. Також він висловлював бажання приходу "руського миру". Харків'янину повідомили про підозру у колабораційній діяльності.