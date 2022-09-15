Харків'янину повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Підозрюваний підтримував окупантів та звинувачував Україну у вбивствах мирного населення.

У Харкові 52-річний чоловік публічно заперечував збройну агресію РФ проти України. Також він висловлював бажання приходу "руського миру".

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З початку вторгнення на територію держави підозрюваний не підтримував політику української влади, а навпаки виправдовував агресивні дії російської федерації та окупаційної влади в окремих тимчасово окупованих регіонах України”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці розповіли, що 8 вересня чоловік у нетверезому стані на просп. Ювілейному висловлював бажання приходу "руського миру". Він підтримував рішення та дії РФ, стверджував, що вони наведуть порядок та принесуть мир до України.

Крім того, підозрюваний заперечував бомбардування та обстріли житлових кварталів росіянами, вбивства мирних громадян та мешканців міста.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури у звільненому від окупантів Ізюмі викрито та затримано колишніх поліцейську та податковицю за підозрою у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).