На Харківщині окупанти замінували школу у зруйнованому селі

В селі зараз проживає менше 100 жителів.

В деокупованому с. Макарове Золочівської громади Харківської області російські загарбники зруйнували школу, дитячий садок, котельню.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни знайшли на узбіччі дороги, на вулиці. Проводяться роботи по знешкодженню боєприпасів”, - повідомили в поліції.

Наразі у селі проживає близько 80 жителів. Майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів.

Нагадаємо, СБУ продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах Сходу України. Наразі у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.