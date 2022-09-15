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На Харківщині окупанти замінували школу у зруйнованому селі

В селі зараз проживає менше 100 жителів.

На Харківщині окупанти замінували школу у зруйнованому селі
Фото: Пресслужба поліції Харківської області

В деокупованому с. Макарове Золочівської громади Харківської області російські загарбники зруйнували школу, дитячий садок, котельню.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни знайшли на узбіччі дороги, на вулиці. Проводяться роботи по знешкодженню боєприпасів”, - повідомили в поліції.

Наразі  у селі проживає близько 80 жителів. Майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. 

Нагадаємо, СБУ продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах Сходу України. Наразі у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

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