ДБР взялося за міського голову Чернігова, бо оформив відрядження водієві, аби той вивіз за кордон авто дружини

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У ДБР кажуть - виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин.

В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

На закид з'явилося повідомлення пресслужби на сайті Чернігівської міської ради.

У ньому йдеться, що силовики "знову стали інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування".

В міськраді заявили, що правоохоронні органи виконують політичне замовлення й нагадали про "сотні обшуків" у структурних підрозділах Чернігівської мерії в 2021 та на початку 2022 років.

"Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордон і позбавили можливості місто отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення. Далі — більше. Зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову, постійні погрози тощо. А тепер представники НАЗК з’ясовують чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради Чернігова.

Нагадаємо, нещодавно Владислав Атрошенко відреагував на інцидент в одному з місцевих спортклубів, де пранкери нещодавно увімкнули ролик російської пропагандистки Скабєєвої. За словами Атрошенка, ролик "крутили" місцеві співробітники Служби безпеки України. Міський голова Чернігова заявив, що за такі дії мають бути показово притягнені і виконавці, і керівники, які дали їм таке завдання.