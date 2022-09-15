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ДБР відкрило провадження за фактом ДТП з кортежем президента України

Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу. 

ДБР відкрило провадження за фактом ДТП з кортежем президента України
Фото: ОПУ

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом ДТП за участі авто президента України Володимира Зеленського. З його кортежем зіткнувся легковик учора ввечері.

Нині проводиться комплекс необхідних слідчих дій, повідомило ДБР у фейсбуці. 

"Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу", – йдеться у повідомленні. 

Бюро обіцяє проінформувати громадськість про результати слідства.

Нагадаємо, учора легковик вʼїхав у авто глави держави та його супроводу. Володимир Зеленський серйозних ушкоджень не зазнав, водія легковика оглянули лікарі, які супроводжували президента. 

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