ДБР відкрило провадження за фактом ДТП з кортежем президента України

Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом ДТП за участі авто президента України Володимира Зеленського. З його кортежем зіткнувся легковик учора ввечері.

Нині проводиться комплекс необхідних слідчих дій, повідомило ДБР у фейсбуці.

"Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу", – йдеться у повідомленні.

Бюро обіцяє проінформувати громадськість про результати слідства.

Нагадаємо, учора легковик вʼїхав у авто глави держави та його супроводу. Володимир Зеленський серйозних ушкоджень не зазнав, водія легковика оглянули лікарі, які супроводжували президента.