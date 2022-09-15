​В Україні запускають проєкт для психологічної підтримки жінок Regeneration

Фонд Олени Пінчук спільно з громадською організацією "Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди" запускають унікальний для України проєкт підготовки спеціалістів з надання психологічної підтримки Regeneration.

Про це повідомили автори проєкту.

Зазначається, що міжнародні фахівці з дев’яти країн світу безкоштовно готуватимуть українських спеціалістів для психологічної підтримки та відновлення ментального здоров’я українських жінок під час та після війни.

Ціль проєкту – допомогти якомога більшій кількості жінок, які постраждали від війни і стали свідками важких подій. Це ті люди, котрі мають найбільший потенціал для психологічного відновлення зараз і вже післявоєнної України.

"Ми завжди допомагали жінкам ставати сильнішими, досягати своїх цілей і бути впевненішими у завтрашньому дні. З початком повномасштабної війни психологічної підтримки потребує практично кожна українська жінка, яка прийняла важке рішення, яка залишилась чи виїхала, яка стала свідком жахливих подій, але не знає, як впоратись із пережитим досвідом. Наше завдання – відновити ресурс жінок, подбати про їхнє ментальне здоров’я, яке вплине на можливість реалізувати свій власний потенціал. Бо в майбутньому це допоможе Україні в її відбудові", – прокоментувала Олена Пінчук.

Головним ментором проєкту є Алан Рідчардсон, психолог PhD, Австралія, член Ради директорів, координатор дослідницьких та навчальних програм, ментор дипломних програм, колишній президент IAPOP, має більше 40 років практики психологічних консультацій. З боку української команди ментором виступає Оксана Королович, психологиня PhD, психотерапевтка у системному підході, травмотерапевтка (метод Пітера Левіна, ДПДГ, ІТП), медіаторка, навчальна тренерка, супервізорка, яка має 25-річний досвід.

"Світова терапевтична практика свідчить, що роботу з наслідками травми зазвичай починають після завершення гострої фази воєнного конфлікту. Але в Україні зараз уперше в світі завдяки сучасному підходу та розвитку технологій практикується унікальний формат, який вже працює безпосередньо під час війни", – зазначив Рідчардсон.

Перший етап проєкту охопить 20 терапевтів та близько 600 учасниць-бенефіціарок, яким допоможуть трансформувати наслідки травм, отриманих під час війни. Нові навички допоможуть стабілізувати та покращити емоційний стан, підвищити працездатність та долучитися до активного соціально-економічного життя України.