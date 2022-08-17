Українці можуть безкоштовно звернутися за психологічною допомогою

Психологи пройшли підготовку для роботи в кризових ситуаціях.

Громадяни України, що постраждали від війни, можуть звернутися на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що проєкт реалізовано з ініціативи Національної психологічної асоціації та за підтримки ЕС і Програми розвитку ООН (ПРООН).

Звернутися на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги може кожен, хто постраждав від війни.

На лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Вони мають відповідний досвід роботи та дотримуються етичних стандартів. Усі звернення конфіденційні. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей.

Також лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших державах. З телефонами лінії підтримки за кордоном можна ознайомитися тут.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також безкоштовні. Кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься.

Нагадаємо, в Україні з’явився реєстр постачальників послуг психологічної реабілітації для ветеранів і їхніх сімей.