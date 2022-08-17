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У селі біля Чорнобиля виявили сховище зі зброєю і боєприпасами росіян

Після перевірки зброю можуть передати ЗСУ.

У селі біля Чорнобиля виявили сховище зі зброєю і боєприпасами росіян
Фото: dpsu.gov.ua

В зоні відчуження у Київській області прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили російські військові.

Про це інформує сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на території зони відчуження у селі Запілля, що розташоване за 15 км від Чорнобильської АЕС, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон росіян. 

Фото: dpsu.gov.ua

Окупанти залишили після відходу з території Київщини два дерев’яних ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.

Фото: dpsu.gov.ua

Також військові РФ покинули один ящик з 19-ма підривачами МВЧ-62 до протитанкової міни ТМ-62М, одну протитанкову міну ТМ-62М без підривача та одну протипіхотну міну ПМН.

Фото: dpsu.gov.ua

Крім того, у сховку прикордонники виявили протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".

Фото: dpsu.gov.ua

"Після визначення компетентними органами стану придатності знайденої зброї та боєприпасів, буде ухвалюватися рішення щодо передачі їх Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи ЗС РФ, які здійснили силове захоплення об’єктів "Чорнобильської АЕС" та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

 

 

 

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