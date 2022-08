"Закриті очі": в Україні створюють мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільних за 2014-2022 роки

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" запустив створення мартирологу жертв російсько-української війни серед цивільного населення за 2014–2022 роки.

Про це йдеться на Facebook-сторінці організації.

Наразі на платформі зібрали понад дві тисячі імен. У неї також є і англомовна версія

"Дані акумулюються з відкритих джерел, оцінюються дослідницькою командою і публікуються на сайті з можливістю додавати й розширювати важливі факти життя чи обставини смерті", - розповіли в "Бабиному Яру".

Організатори кажуть - цим проєктом хочуть показати світу, до чого призводить повільне реагування на військову агресію і бездіяльність у час масового насильства.

Щоб сформувати повний мартиролог, треба об'єднати зусилля всім українцям. Тож куратори проєкту закликають усіх небайдужих долучатися і ділитися інформацією про загиблих, обставини їхньої смерті та історією життя.

Наповнювати платформу може кожен, хто володіє відповідними даними. Після модерації свідчення будуть опублікованими.

Проєкт "Закриті очі" отримав премію Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022. Також він був удостоєний найвищої відзнаки Best of the Best у категорії "Соціальна кампанія".

Нагадаємо, від 24 лютого правоохоронці виявили у Київській області 1 352 тіла вбитих цивільних жителів.

За 38 днів обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини загинув 21 цивільний, ще 39 отримали поранення.