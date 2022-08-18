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Суд в окупованому Криму пом'якшив вирок журналісту Єсипенку

16 лютого його засудили до шести років колонії за сфабрикованою справою.

Суд в окупованому Криму пом'якшив вирок журналісту Єсипенку
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Верховний суд Криму, підконтрольний російським окупантам, змінив вирок журналісту "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") Владиславу Єсипенку.

Про це "Крим.Реалії" повідомила його дружина Катерина.

Російський суд пом'якшив вирок Єсипенку до п'яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

"Ми далі подаватимемо на касацію. Зважаючи на те, як апеляційний суд ухвалив рішення, у нас є хороші шанси у касації. Ми за півроку вже можемо подавати на УДВ (умовно-дострокове звільнення – КР). Якби вирок залишився 6 років, то на УДВ ми могли б подати лише за рік", – розповіла Катерина Єсипенко.

За її словами, Владислав був присутнім на винесенні апеляційного рішення.

"Відчуває себе більш-менш нормально. Спілкувався з адвокатами", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, 16 лютого 2022 року Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу за сфабрикованою справою про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років увʼязнення.

У квітні Єсипенко отримав нагороду американського ПЕН Barbey Freedom to Write Award.

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