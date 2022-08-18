В Оріхові Запорізької області запроваджують комендантську годину до понеділка

З дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття під час тривоги.

Поліція перевіряє документи під час комендантської години

В Оріхові Запорізької області запроваджується подовжена комендантська година, яка діятиме з четверга, 18 серпня, по понеділок, 22 серпя.

Про це повідомляється на сайті Оріхівської міськради.

"Враховуючи реальну загрозу життю і безпеці осіб, з метою запобігання небезпечних ситуацій на території Оріхівської міської ради, відповідно до розпорядження начальника районної військової адміністрації, з 14:00 год. 18 серпня 2022 року (четвер) до 6:00 год. 22 серпня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - йдеться в повідомленні.

У цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без перепусток, а також заборонено рух транспортних засобів.

З дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття під час тривоги.

"Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів громади", - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області. За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.

16 серпня Оріхів зазнав масованого обстрілу. Загинула одна місцева мешканка. Місто і раніше потерпало від російського вогню. У червні ворог обстріляв там цивільні обʼєкти.