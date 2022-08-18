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СБУ затримала російського агента, який "провів" у бік Києва 128 одиниць техніки окупантів

Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ.

СБУ затримала російського агента, який "провів" у бік Києва 128 одиниць техніки окупантів
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ "провів" із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва", – йдеться у повідомленні

Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ і виконувати завдання своїх кураторів, збираючи дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.

За даними спецслужби, фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв’язку.

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння.

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