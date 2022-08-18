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Учора окупанти майже 150 разів обстріляли Сумщину

Під російським вогнем опинилися шість громад.

Учора окупанти майже 150 разів обстріляли Сумщину
Фото: ДПСУ у Telegram

Минулої доби ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область з мінометів і артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба України.

"Противник наніс вогневе ураження із застосуванням 120 та 122 мм мінометів, ствольної артилерії та САУ", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупанти вели вогонь з населених пунктів, що розташовані на території Російської Федерації. 

"В результаті обстрілу пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди", – розповіли про наслідки обстрілів прикордонники. 

Повністю згоріла приватна садиба.

Нагадаємо, сьогоднішня ніч минула відносно спокійно в Сумській області. 

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