Учора окупанти майже 150 разів обстріляли Сумщину

Минулої доби ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область з мінометів і артилерії.
Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба України.
"Противник наніс вогневе ураження із застосуванням 120 та 122 мм мінометів, ствольної артилерії та САУ", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що окупанти вели вогонь з населених пунктів, що розташовані на території Російської Федерації.
"В результаті обстрілу пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди", – розповіли про наслідки обстрілів прикордонники.
Повністю згоріла приватна садиба.
Нагадаємо, сьогоднішня ніч минула відносно спокійно в Сумській області.