Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, три танки, літак і вертоліт

Із 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 889 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17) од,

артилерійських систем – 1 010 (+17) од,

РСЗВ ‒ 265 (+2) од,

засобів ППО ‒ 136 (+0) од,

літаків – 234 (+1) од,

гелікоптерів – 197 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),

крилатих ракет ‒ 190 (+0),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 061 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 93 (+0).

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про те, що армія РФ втратила велику кількість танків у війні з Україною через те, що вони мають низький рівень динамічного захисту (ERA). Багатьом російським танковим екіпажам не вистачає знань і навичок підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.