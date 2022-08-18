Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, три танки, літак і вертоліт

Із 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 889 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17) од,
- артилерійських систем – 1 010 (+17) од,
- РСЗВ ‒ 265 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 136 (+0) од,
- літаків – 234 (+1) од,
- гелікоптерів – 197 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилатих ракет ‒ 190 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 061 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 93 (+0).
Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про те, що армія РФ втратила велику кількість танків у війні з Україною через те, що вони мають низький рівень динамічного захисту (ERA). Багатьом російським танковим екіпажам не вистачає знань і навичок підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.