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Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, три танки, літак і вертоліт

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Учора ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, три танки, літак і вертоліт

Із 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 889 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1 010 (+17) од,
  • РСЗВ ‒ 265 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 136 (+0) од,
  • літаків – 234 (+1) од,
  • гелікоптерів – 197 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 190 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 061 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 93 (+0).

 

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про те, що армія РФ втратила велику кількість танків у війні з Україною через те, що вони мають низький рівень динамічного захисту (ERA). Багатьом російським танковим екіпажам не вистачає знань і навичок підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

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