Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Нардепи Столар і Абрамович живуть на Французькій Ривʼєрі. Вони виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення, – УП
Нардепи Столар і Абрамович живуть на Французькій Ривʼєрі. Вони виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення, – УП
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW
Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
ГоловнаСуспільствоВійна

Примусова мобілізація: на Луганщині полюють на чоловіків біля дитячих садочків

Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вдаються до крайніх мір.

Примусова мобілізація: на Луганщині полюють на чоловіків біля дитячих садочків
Примусова мобілізація на Луганщині.
Фото: соцмережі

В окупованих містах Луганської області триває примусова мобілізація – на молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

 “У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже”, – розповів Гайдай.

За його інформацією, протягом 17 серпня росіяни 11 разів спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини. Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і вимусили відступити.

Проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла.

Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.

Нагадаємо, Мінреінтеграції та Національне інформаційне бюро (НІБ) закликають усіх громадян, яким відомі факти примусової мобілізації чи залучення людей на тимчасово окупованих територіях до військової служби на стороні РФ, повідомляти про це.

 

 

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також