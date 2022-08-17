Криптофонд Aid For Ukraine передав на захист України 54 млн доларів, - Федоров

На допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву з криптофонду Aid For Ukraine були спрямовані 54 млн доларів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“За ці кошти ми закупили понад 8 тисяч бронежилетів і 4 тисячі касок. 80 тисяч одиниць військового одягу, 400 тисяч сухпайків, понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики. 30 тисяч військових аптечок, понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту. Майже 1000 одиниць комунікаційних девайсів та понад 200 дронів. 35 тонн палива та 100 автомобілів, які допомогли посилити мобільність військових, здійснювати маневри в тилу ворога та вивозити поранених бійців”, - повідомив Федоров.

Він підкреслив що закуплені шоломи, бронежилети, прилади нічної оптики чи автівки допомогли зберегти життя особовому складу понад 50 військових формувань ЗСУ. Також таким чином посилили можливості СБУ, Головного управління Міноборони й Нацгвардії України.

Нагадаємо, Міністерство оборони США завантажило боєприпаси для України на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр у штаті Делавер. 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.