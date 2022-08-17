На метро “Дорогожичі” пройдуть тренінги з безпеки під час війни

В п’ятницю, 19 серпня, у вестибюлі станції метро “Дорогожичі” в Києві пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, саперів, медиків і психологів ДСНС України. Тренінг відбуватиметься з 11:00 до 15:00.
Про це повідомляє “Вечірній Київ”.
Завдяки лекціям учасники зможуть дізнатися:
- як захиститися в умовах небезпеки;
- що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;
- у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
- як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
- вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;
- як надати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;
- як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.
Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.
Тренінг на станції метро “Дорогожичі” буде завершальним у серпні.
Нагадаємо, волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").