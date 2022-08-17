На метро “Дорогожичі” пройдуть тренінги з безпеки під час війни

Цей тренінг буде останнім у серпні в Києві.

В п’ятницю, 19 серпня, у вестибюлі станції метро “Дорогожичі” в Києві пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, саперів, медиків і психологів ДСНС України. Тренінг відбуватиметься з 11:00 до 15:00.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

Завдяки лекціям учасники зможуть дізнатися:

як захиститися в умовах небезпеки;

що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;

у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;

як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;

вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;

як надати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;

як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.

Тренінг на станції метро “Дорогожичі” буде завершальним у серпні.

Нагадаємо, волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").