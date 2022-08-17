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В Україні запрацював Фонд Климентія Шептицького для допомоги колишнім полоненим жінкам і дітям-сиротам війни

Дітям щомісяця виплачуватимуть близько 5700 гривень, жінки отримають одноразову допомогу в розмірі близько 80 тис. грн.

В Україні запрацював Фонд Климентія Шептицького для допомоги колишнім полоненим жінкам і дітям-сиротам війни
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

В Україні розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фонд створили з ініціативи українського та польського урядів.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук, установа допомагатиме жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни.

"Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн", — зазначила Верещук.

Фонд Шептицького також буде фінансувати психологічну підтримку звільнених жінок та їхню реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Заявки на допомогу Фонду почали приймати від сьогодні, 17 серпня. 

Нагадаємо, у російському полоні перебувають понад 130 жінок з Азовсталі – військовослужбовців, прикордонниць та медпрацівниць.

Нині у Мінреінтеграції розповіли, як отримати інформацію про військовополоненого або зниклого безвісти.

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