У Мінреінтеграції розповіли, як отримати інформацію про військовополоненого або зниклого безвісти

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили способи отримання інформації про військовополоненого або цивільного заручника у ворожому полоні.
Про це Мінреінтеграції повідомило у Telegram.
- Необхідно надати інформацію про зниклого або полоненого до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для спосіб.
- Дані стосовно зниклої людини після цього потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна знайти на сайті nib.gov.ua.
- Також функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що можна самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.
- Національне інформаційне бюро діє відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та консолідує всю інформацію стосовно кожної людини, яка зникла внаслідок воєнних дій.
- Також можна зателефонувати на «гарячу» лінію 1648 або надіслати запит на електронну пошту.
Нагадаємо, із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада, у російському полоні перебувають 20-25%.
«Після надання інформації до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для вас спосіб дані стосовно вашої рідної людини відразу потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна переглянути на інфографіці або знайти на сайті nib.gov.ua» - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Повернути імена усім безвісти зниклим воїнам: у ЗСУ започаткують проєкт «На щиті»
У Мінреінтеграції зазначили, що нині функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що людина може самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.
Після надання інформації до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для вас спосіб дані стосовно вашої рідної людини відразу потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна переглянути на інфографіці або знайти на сайті nib.gov.ua.
Варто зазначити, що функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що ви можете самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.
Національне інформаційне бюро діє відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та консолідує всю інформацію стосовно кожної людини, яка зникла внаслідок воєнних дій.