У Мінреінтеграції розповіли, як отримати інформацію про військовополоненого або зниклого безвісти

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили способи отримання інформації про військовополоненого або цивільного заручника у ворожому полоні.

Про це Мінреінтеграції повідомило у Telegram.

Необхідно надати інформацію про зниклого або полоненого до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для спосіб.

Дані стосовно зниклої людини після цього потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна знайти на сайті nib.gov.ua.

Також функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що можна самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.

Національне інформаційне бюро діє відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та консолідує всю інформацію стосовно кожної людини, яка зникла внаслідок воєнних дій.

Також можна зателефонувати на «гарячу» лінію 1648 або надіслати запит на електронну пошту.

Нагадаємо, із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада, у російському полоні перебувають 20-25%.

«Після надання інформації до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для вас спосіб дані стосовно вашої рідної людини відразу потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна переглянути на інфографіці або знайти на сайті nib.gov.ua» - йдеться в повідомленні.

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У Мінреінтеграції зазначили, що нині функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що людина може самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.

Після надання інформації до Національного інформаційного бюро у будь-який зручний для вас спосіб дані стосовно вашої рідної людини відразу потрапляють у Реєстр НІБ. Для перевірки наявної інформації з реєстру було створено різні формати комунікації, які можна переглянути на інфографіці або знайти на сайті nib.gov.ua.

Варто зазначити, що функціонує Telegram-чатбот. Він зручний тим, що ви можете самостійно дізнатися інформацію без допомоги оператора, а також скористатися ним у разі відсутності мобільного зв’язку.

Національне інформаційне бюро діє відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та консолідує всю інформацію стосовно кожної людини, яка зникла внаслідок воєнних дій.