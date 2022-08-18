Уранці 18 серпня росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Білопільську громаду Сумської області. Під вогнем перебувала Павлівка.
Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Було зафіксовано 15 "прильотів".
"Русня била по цивільних: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа", – заявив він.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
Про небезпеку для Білопільської громади Живицький повідомив у Телеграм о 9:36.
Нагадаємо, за 17 серпня ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область з мінометів і артилерії. Пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди.