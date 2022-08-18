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Вранці росіяни обстріляли Сумську область з артилерії: є пошкодження будинків, зруйновано школу

Ворог бив по цивільних. 

Вранці росіяни обстріляли Сумську область з артилерії: є пошкодження будинків, зруйновано школу
Фото: ДПСУ у Telegram

Уранці 18 серпня росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Білопільську громаду Сумської області. Під вогнем перебувала Павлівка.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. 

Було зафіксовано 15 "прильотів". 

Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА
Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВа
Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА
Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА
Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА

"Русня била по цивільних: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа", – заявив він.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Про небезпеку для Білопільської громади Живицький повідомив у Телеграм о 9:36. 

Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА
Фото: тг- канал Дмитро Живицький/Сумська ОВА

Нагадаємо, за 17 серпня ворог майже 150 разів обстріляв Сумську область з мінометів і артилерії. Пошкоджень зазнало приміщення фермерського господарства, лінії електропередач, приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди. 

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