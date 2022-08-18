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РФ втратила багато танків через низький рівень їхнього динамічного захисту, – Міноборони Британії

Російським танковим екіпажам не вистачає знань і навичок.

РФ втратила багато танків через низький рівень їхнього динамічного захисту, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Російська армія втратила велику кількість танків у війні з Україною через те, що вони мають низький рівень динамічного захисту.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що великі втрати російських основних бойових танків в Україні частково пов’язані з тим, що не був встановлений та належним чином застосований відповідний динамічний захист броні (ERA).

У Міноборони пояснили, що при правильному використанні ERA знижує ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк.

“Це свідчить про те, що російські сили не змінили свою звичку невдало використовувати ERA, яка бере свій початок з часів Першої чеченської війни 1994 року”, – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, що багатьом російським танковим екіпажам не вистачає знань і навичок підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

Нагадаємо, з 24 лютого по 17 серпня російська армія втратила на війні з Україною 1886 танків

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