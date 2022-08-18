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Від сьогодні Естонія припинила пускати росіян із шенгенськими візами

Обмеження стосуються туристичних поїздок з розважальними цілями.

Від сьогодні Естонія припинила пускати росіян із шенгенськими візами
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

З 18 серпня Естонія припинила пропускати росіян із шенгенськими візами. Наразі такі візи є у близько 25 тис. російських громадян.

Про це повідомляє ERR.

"Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями – ми більше не приймаємо таких людей до Естонії, пускати не будемо", – заявив заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних – батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарними цілями, наприклад, на похорон.

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їхні візи анулюються.

Нагадаємо, рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. В інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – бо росіяни відбирають чужу землю".

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