Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
ГоловнаСвіт

Естонія не пускатиме до країни громадян Росії, яким вона видала шенгенські візи

Вʼїзд із виданими іншими країнами візами буде дозволено. 

Естонія не пускатиме до країни громадян Росії, яким вона видала шенгенські візи
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Урмас Рейнсалу в фейсбуці

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила, яке планують впровадити з наступного тижня, буде лише кілька винятків.

Про це в четвер на пресконференції повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише ERR.

"Через тиждень буде застосована санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Але щодо власників віз буде вжито санкцій при вʼїзді до Естонії, тобто їм буде заборонено вʼїзд у Естонію", – повідомив він. 

Дозвіл потрапити до країни матимуть тільки особи, які працюють у дипломатичних установах в Естонії та члени їхніх родин. Також це особи, які займаються міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями, ті, хто має право вільного пересування за законодавством ЄС. Також дозволять вʼїзд з гуманітарних причин. Вʼїхати зможуть і родичі осіб, які мають естонське громадянство або посвідку на постійне проживання. 

"Це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжить діяти, але вʼїзд в Естонію тим людям, які не потрапляють під виключення – не дозволяється", – наголосив міністр.

Обмеження не поширюється на шенгенські візи, видані іншими країнами. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. Вони зазначили, що відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Тому неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи.

Литва і Чехія вже призупинили видачу віз росіянам. 

Очільники МЗС Євросоюзу планують обговорити можливі візові обмеження для росіян у кінці серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також