Естонія не пускатиме до країни громадян Росії, яким вона видала шенгенські візи

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила, яке планують впровадити з наступного тижня, буде лише кілька винятків.

Про це в четвер на пресконференції повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише ERR.

"Через тиждень буде застосована санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Але щодо власників віз буде вжито санкцій при вʼїзді до Естонії, тобто їм буде заборонено вʼїзд у Естонію", – повідомив він.

Дозвіл потрапити до країни матимуть тільки особи, які працюють у дипломатичних установах в Естонії та члени їхніх родин. Також це особи, які займаються міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями, ті, хто має право вільного пересування за законодавством ЄС. Також дозволять вʼїзд з гуманітарних причин. Вʼїхати зможуть і родичі осіб, які мають естонське громадянство або посвідку на постійне проживання.

"Це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжить діяти, але вʼїзд в Естонію тим людям, які не потрапляють під виключення – не дозволяється", – наголосив міністр.

Обмеження не поширюється на шенгенські візи, видані іншими країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. Вони зазначили, що відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Тому неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи.

Литва і Чехія вже призупинили видачу віз росіянам.

Очільники МЗС Євросоюзу планують обговорити можливі візові обмеження для росіян у кінці серпня.