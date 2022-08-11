Охочі евакуюватися з Донеччини отримають усю необхідну допомогу, – Верещук

В межах обов’язкової евакуації з Донецької області вже виїхало 3 908 людей.

Держава гарантуватиме транспортування та виплати в межах обов’язкової евакуації з Донецької області.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністрка – міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає кореспондент LB.

“Ми підтримали рішення та одноголосно проголосували про обов’язкову евакуацію (людей з Донеччини – ред.). Як Кабінет міністрів, ми взяли на себе координацію та контроль над цим процесом”, – заявила Верещук.

За її словами, наразі усі люди, що зголосяться на евакуацію з регіону, зможуть отримати інформацію через відповідні бюлетені, які вже розповсюджують на рівні територіальних громад, сайтах та через інші доступні засоби комунікації.

“Люди матимуть право безплатно евакуюватися з Донецької області. Та таке право буде гарантоване державою. Ми організуємо все, що стосується транспортування, це вже робиться. Усі логістичні моменти… Також ми обіцяємо виплати”, – наголосила вона.

Зокрема, в залежності від потреб конкретних родин, буде надана уся допомога з оформленням документів та медичним супроводом. Наразі будуть виплачуватися 2 тис. гривень на дорослу людину та 3 тис. гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю. Буде надаватися допомога щодо отримання додаткових виплат від міжнародних організацій.

Також буде надана необхідна допомога з транспортуванням людей з обмеженими можливостями.

Верещук нагадала, що з 8 по 11 серпня в межах обов’язкової евакуації виїхало з області 3 908 осіб, з них 770 дітей.

“Але це лише 770 дітей з 50-ти тисяч. Це досить слабка динаміка”, – вважає вона.

Тому вона вкотре закликала усі родини в області евакуюватися за допомогою державних органів.

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції оприлюднило розʼяснення про підготовку до евакуації.

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