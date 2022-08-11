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Жителів Полтавщини попереджають про навчальні стрільби

Навчання триватимуть 11 та 12 серпня.

Жителів Полтавщини попереджають про навчальні стрільби
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попередив мешканців, що в області проводитимуть навчальні стрільби.

Про ц він повідомив у Telegram-каналі.

"11 й 12 серпня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав Лунін.

Нагадаємо, 3 серпня на території Миргородської об'єднаної територіальної громади відбулися навчальні стрільби.  А з 25 липня на території Бориспільського району Київської області проводяться планові тренування військових. У зв'язку з цим там посилений контроль на блокпостах та запроваджені додаткові заходи безпеки.

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