Російські військові почали навчання на іранських безпілотниках, – СNN

Це є ознакою того, що РФ готова їх придбати.

Останнім часом росіяни проводили тренування з безпілотниками в Ірані.

Про це заявив обізнаний з ситуацією американський посадовець, повідомляє CNN.

“Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану в РФ”, – зазначило джерело.

Посадовець додав, що розвіддані про навчання нещодавно розсекречені.

CNN зазначає, що проведення росіянами тренувань з безпілотниками в Ірані свідчить про те, що Росія має намір придбати системи.

Нагадаємо, 9 серпня Росія вивела на орбіту іранський супутник, який може використовуватися для стеження за Україною.

Раніше повідомлялося, що Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.