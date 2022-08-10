З'явилася офіційна інформація про вибухи біля Кропивницького

Влада каже, що це на полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети.

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович оприлюднив офіційну інформацію про причину вибухів біля Кропивницького.

За його словами, жителям не варто панікувати - це на полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети.

Очільник Кіровоградщини зазначив, що фахівці проводитимуть тут роботи орієнтовно 5-7 діб.

"Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!", - наголосив Райкович.

Нагадаємо, наприкінці липня Росія вдарила по Кропивницькому ракетами. 25 осіб госпіталізували. Одна людина була в дуже важкому стані, девʼятеро мали важкий стан, решта – середній.

Тим часом в області планують встановити зупинки-укриття, покликані захистити населення на випадок ракетних атак.