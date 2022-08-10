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З'явилася офіційна інформація про вибухи біля Кропивницького

Влада каже, що це на полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети.

З'явилася офіційна інформація про вибухи біля Кропивницького
Фото: Скрін з відео

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович оприлюднив офіційну інформацію про причину вибухів біля Кропивницького.

За його словами, жителям не варто панікувати - це на полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети. 

Очільник Кіровоградщини зазначив, що фахівці проводитимуть тут роботи орієнтовно 5-7 діб.

"Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!", - наголосив Райкович.

Нагадаємо, наприкінці липня Росія вдарила по Кропивницькому ракетами. 25 осіб госпіталізували. Одна людина була в дуже важкому стані, девʼятеро мали важкий стан, решта – середній.

Тим часом в області планують встановити зупинки-укриття, покликані захистити населення на випадок ракетних атак.

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