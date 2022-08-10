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У черзі на евакуацію на російському блокпосту померли 10 людей, – мер Мелітополя

Близько тисячі авто чекають на виїзд на підконтрольну Україні територію.

У черзі на евакуацію на російському блокпосту померли 10 людей, – мер Мелітополя
Ілюстративне фото
Фото: minre.gov.ua

На російському блокпосту у Василівці Запорізької області в черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію померли 10 людей.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

“Кількість смертей зросла і дійшла до десяти. Це ті, хто не дочекався евакуації. Більше 1 000 авто чекають на евакуацію на блокпосту”, – сказав він.

Мер додав, в лікарню доставили немовля. У дитини стався тепловий удар, бо два дні загарбники не випускали машини на блокпосту.

Нагадаємо, загарбники переконують мешканців тимчасово окупованих територій, що Україну вже розділено. Метою цього є підрив морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого населення.

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