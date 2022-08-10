Ворожих кібератак з 24 лютого стало менше, – начальник Департаменту кіберполіції

Захист державних органів з початку повномасштабного вторгнення суттєво посилено. Приватний сектор зазнає значно менше кібератак ворога.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець, передає кореспондент LB.

“Наразі ми спостерігаємо таку динаміку кібератак ворога, що вона зменшується (з початку повномасштабного вторгнення). Разом з нашими колегами з Держспецзв'язку, СБУ ми здійснили активну профілактику з державним сектором та допомогли їм захиститися від кібератак”, – заявив Виходець.

За його словами, робота силових органів щодо попередження кібератак ворога постійно продовжується.

“З 24 лютого кібератаки не припинилися. Вони відбуваються протягом усього часу війни. Ми не будемо говорити з яких IP адрес вони відбуваються. Але є факти того, що це відбувається з адрес країни-агресора. Основний сегмент, що вони атакують, це державні органи, установи. Приватний сектор зазнає кібератак трохи менше”, – підкреслив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення попереджено понад 300 ворожих кібератак. Продовжується виявлення колаборантів та блокування криптовалютних гаманців, що фінансують посібників окупантів.