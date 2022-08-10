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​Україна повернула тіла понад 500 загиблих воїнів, яких вважали зниклими безвісти

Вчора вдалося забрати ще 17 тіл загиблих.

​Україна повернула тіла понад 500 загиблих воїнів, яких вважали зниклими безвісти
Фото: ukrinform.ua

Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин.

"Наразі ми вже повернули понад 500 тіл наших загиблих героїв. Буквально вчора ми забрали ще 17 тіл... Це ті, хто був зниклим безвісти", – сказав він.

Котенко наголосив, що багато людей, які вважаються зниклими безвісти, живі, багато з них перебувають у полоні.

"Дуже багато людей ми знаходимо й у полоні…", – зазначив Котенко.

 

Нагадаємо, раніше Олег Котенко говорив про те, що із заявлених 7 000 зниклих безвісти українських військових, про яких говорила українська влада у червні, у російському полоні перебувають 20-25%

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