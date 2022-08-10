Поліція оголосила про підозру зраднику, який очолив захоплене російськими окупантами підприємство у Херсоні

Санкція передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду виконувача обов’язки директора так званого «унитарного государственного предприятия "Херсоноблэнерго"».

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"У ході досудового розслідування встановлено, що співробітник АТ «Херсонобленерго» добровільно співпрацює з представниками країни-агресора. Зокрема він збирав, готував та передавав російським загарбникам матеріальні ресурси та інші активи АТ «Херсонобленерго». За це окупанти призначили 45-річного чоловіка виконувачем обов’язки директора", –йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають. Фігуранту справи оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила про підозри трьом колаборантам на Херсонщині. Їх обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності.