Корбан після анулювання громадянства поїхав до Лондона і готує позови в міжнародні суди

Очільник штабу оборони Дніпра, колишній заступник голови Дніпропетровської області Геннадій Корбан готує позови в міжнародні суди через позбавлення його українського громадянства.

У інтервʼю BBC Україна він заявив, що не розуміє причин, з яких було анульовано його паспорт, але має декілька версій.

"Мені складно відповісти на це питання (чому позбавили громадянства. – Ред.), бо маю таке саме питання. Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок – якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати – поясніть людям, які ставлять питання. Ось я для себе визначив кілька версій, які більш менш сформульовані. Перша версія, часто згадувана – що нібито я зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц і мав з нею якісь численні контакти", – зазначив Корбан.

Він стверджує, що мав зустріч із нею всього раз, коли Спартц проїздом була в Дніпрі і відвідала штаб оборони.

"Оскільки Вікторія Спартц брала, наскільки я поінформований, участь у підписанні ленд-лізу для України, і там навіть, здається, президент Байден подарував їй ручку, якою підписав ленд-ліз, вона стояла у нього за спиною – теж людина відома... Ну як можна не зустрітися з людиною, якщо вона проїжджає повз?" – додав Корбан.

За його словами, зі Спартц він обговорив питання комплектації бойових бригад озброєнням, а не Офіс президента і причетних до нього людей.

Спартц – конгресменка-республіканка, яка звинуватила Україну в можливій контрабанді зброї, зокрема й наданої міжнародними союзниками. У Держдепі після цього висловили упевненість: надана Україні зброя перебуває в надійних руках. Україна на заяви конгресменки відповіла, що озвучений Спартц наратив збігається з російською пропагандою.

"Друга версія, яку артикулювали в українській пресі – дружба з журналістом Юрієм Бутусовим. Ну, давайте так, я теж досить відверто тут говоритиму – я з Бутусовим дружу з 2010 року. У мене стався конфлікт із чинним на той час президентом Януковичем. Бутусов – учасник Майдану першого, вірніше, і першого, і другого. Це був уже другий Майдан, 13-14 рік. Але ми дружимо з ним з 2010 року, коли Янукович прийшов до влади", – додав Корбан.

Третій варіант, який він вважає більш імовірним, – це "системне нерозуміння, скажемо так, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів".

Корбан наголосив, що справжньої причини позбавлення його громадянства ніхто поки не розуміє. Він також додав, що в будь-якому випадку повернеться в Україну, хай і після суду, який може зайняти два-пʼять років. Водночас він сподівається, що люди, які ухвалювали рішення про заборону на вʼїзд і анулювання паспорта, змінять його.

Корбан сказав також, що не спілкується і не має відносин із колишнім очільником Дніпропетровської ОДА бізнесменом Ігорем Коломойським, якого нібито теж позбавили громадянства.

Наявність чи відсутність у себе паспорта іншої держави Корбан не підтвердив. Нині він перебуває в Лондоні – туди він повернувся з Польщі після того, як йому відмовили в поверненні додому. У Корбана чинна пʼятирічна британська віза і навчається в Лондоні син. Один з позовів юристи Корбана готують до Європейського суду – на підставі розлучення його з членами родини, які залишились в Україні.

Нагадаємо, 22 липня Геннадію Корбану відмовили у вʼїзді на територію держави після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства".

В акті зазначено, що паспорт не є дійсним на підставі доручення ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня.

За кілька днів до того деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і нинішнього очільника дніпровської тероборони Корбана. Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радником голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо позбавлення громадянства низки осіб. Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.

26 липня Геннадій Корбан заявив, що все ще перебуває в Польщі, але прориву кордону за прикладом Саакашвілі від нього чекати не варто.