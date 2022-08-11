Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний поїзд ​з Покровська до Львова

Час відправлення та прибуття треба перевіряти на сайті компанії.

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 11 серпня з Покровська Донецької області до Львова.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Згідно з розкладом, поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів відправиться о 16:30.

Час відправлення та прибуття можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, 30 липня з Донецької області було оголошено обовʼязкову евакуацію. Вона не є примусовою, але мешканців регіону закликають дослухатися і виїхати у більш безпечні регіони. Людей евакуйовують у Кіровоградську, Полтавську, Хмельницьку і Житомирську області.

Всі евакуйовані отримують повний супровід, допомогу з розселенням і грошову підтримку в готівці: на дорослу людину – 2 тисячі грн, на дитину – 3 тисячі грн і людям з інвалідністю – також 3 тисячі гривень.

Від початку обов'язкової евакуації з Донеччини виїхало 3500 людей.