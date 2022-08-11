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ЗСУ знищили на півдні два командні пункти окупантів

Ліквідовано 41 російського солдата.

ЗСУ знищили на півдні два командні пункти окупантів
Фото: Скріншот з відео

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували за добу 41 солдата російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупанів:

  • три гаубиці “Мста-Б”,
  • 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. 

Остаточні результати дорозвідуються.

У районі Новокам’янки українські військові завдали вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ. Біля Червоного Маяка 49 ворожа армія залишилася без свого пункту управління. 

Окрім того, в Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76 десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. Також знищено 1832 танків, 4076 бойових броньованих машин, 971 артилерійську систему, 261 РСЗВ, 133 засобів ППО – 133 та 232 літаки.

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