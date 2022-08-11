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Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі у Криму

Видно значні пошкодження та кілька знищених російських військових літаків.

Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі у Криму
Фото: ЕРА/UPG

У мережу виклали перші супутникові знімки з наслідками вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму.

На них видно значні пошкодження та кілька знищених російських військових літаків.

“На знімках, зроблених американською лабораторією “Planet Labs”, видно великі ділянки випаленої землі, що залишилися від пожеж”, – зазначає BBC.

Основні злітно-посадкові смуги бази видаються непошкодженими, але принаймні вісім літаків знищено, також чітко видно кілька вирв.

Авіабаза в Саках 9 серпня, до вибухів
Фото: PLANET LABS PBC
Авіабаза в Саках 9 серпня, до вибухів
Більшість зі знищених літаків міститься у тому районі бази, де велика авіація стоїть просто неба – далеко від прикриття ангарів.

“Зображення до і після від “Planet Labs”, яка відстежує сотні супутникових каналів над Україною, є першим незалежним підтвердженням того, що база могла бути пошкоджена. Досі подробиць про масштаби наслідків вибухів було мало”, – зазначає видання.

Авіабаза після вибухів
Фото: PLANET LABS PBC
Авіабаза після вибухів
Однак досі не зрозуміло, як і чим була пошкоджена база.

“Україна не взяла на себе відповідальність, але ці нові докази свідчать про можливість цілеспрямованої атаки”, – додає водночас BBC.

Знімки також оприлюднив у Твіттері український спеціаліст OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел, - ред.).

Зазначимо, у липні експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що “миттєво настане судний день”, якщо Україна “атакує” Крим.

Чорноморський півострів був анексований Росією в 2014 році. 

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де розміщено військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", –прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

У командуванні Повітряних сил припускають, що на аеродромі в Саках окупанти, зокрема, зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76. У Криму є ще близько п’яти подібних аеродромів.

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