Росіяни за добу втратили девʼять літаків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ в фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 1832 (+5),
- бойових броньованих машин – 4076 (+10),
- артилерійських систем – 971 (+7) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засоби ППО – 133 (+0) од,
- літаків – 232 (+9) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),
- спеціальна техніка – 89 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Девʼять літаків за день – найбільша ворожа втрата авіації від початку повномасштабного вторгнення. Обставини знищення такої кількості російських літаків не розголошуються.
Учора в окупованому Криму на військовому аеродромі росіян пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
Нагадаємо, протягом минулого бойового дня ЗСУ на півдні України знищили склад боєприпасів ворога у Новоолексіївці в Херсонській області.