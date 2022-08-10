Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу втратили девʼять літаків

Загальна кількість втрат особового складу ворога – близько 42 800. 

Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Втрати окупантів (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот з відео

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати: 

  • танків – 1832 (+5), 
  • бойових броньованих машин – 4076 (+10), 
  • артилерійських систем – 971 (+7) од, 
  • РСЗВ – 261 (+0) од, 
  • засоби ППО – 133 (+0) од,
  • літаків – 232 (+9) од, 
  • гелікоптерів – 193 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),
  • спеціальна техніка – 89 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 

Девʼять літаків за день – найбільша ворожа втрата авіації від початку повномасштабного вторгнення. Обставини знищення такої кількості російських літаків не розголошуються.

Учора в окупованому Криму на військовому аеродромі росіян пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. 

Нагадаємо, протягом минулого бойового дня ЗСУ на півдні України знищили склад боєприпасів ворога у Новоолексіївці в Херсонській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також