Росіяни за добу втратили девʼять літаків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 1832 (+5),

бойових броньованих машин – 4076 (+10),

артилерійських систем – 971 (+7) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засоби ППО – 133 (+0) од,

літаків – 232 (+9) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),

спеціальна техніка – 89 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Девʼять літаків за день – найбільша ворожа втрата авіації від початку повномасштабного вторгнення. Обставини знищення такої кількості російських літаків не розголошуються.

Учора в окупованому Криму на військовому аеродромі росіян пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Нагадаємо, протягом минулого бойового дня ЗСУ на півдні України знищили склад боєприпасів ворога у Новоолексіївці в Херсонській області.