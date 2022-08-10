На Луганщині ворог тричі намагався атакувати танками, але безуспішно, - Гайдай

Уночі 9 серпня росіяни запустили п’ять ракет по Луганщині, здійснили вісім артилерійських обстрілів і три - мінометні. Також ворог тричі намагався атакувати танками.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що захисники України відбили всі три спроби ворога атакувати.

"Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти", - написав Гайдай.

Також голова ОВА повідомив, що лише за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації.

Гайдай розповів, що оскільки росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, вони втрачають довіру в окупованих містах, які вони не можуть розпочати відновлювати.

"Новини відносно Попасної – це лише перша ластівка невдач ворога в тилу. Окупанти обіцяли людям, що залишилися, відбудову улюбленими ними «комуністичними темпами». Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі Попасну, згодом увійшли у місто. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не прийняли рішення залишити все, як є – тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт", - навів приклад голова ОВА.

Він нагадав, що за два місяці розпочнеться опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого.

"І не буде, бо не встигнуть. Якщо навіть ще не розпочали. Місцеве населення поступово зневірюється в цих чисельних обіцянках. Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови і спробували повернутися в рідні міста. Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається", - розповів Гайдай.

"Не можуть росіяни похизуватися і обіцяними успіхами на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону", - додав він.

Нагадаємо, напередодні поліція за добу задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині.