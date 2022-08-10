Протиповітряна оборона, попередньо, збила поблизу Запоріжжя дві ракети окупантів

Поблизу Запоріжжя Протиповітряна оборона Збройних сил України збила дві ракети окупантів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“9 серпня близько 23:00, в обласному центрі та поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це – результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету”, – йдеться у повідомленні

Наразі обставини події встановлюються.

“За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога – мінус дві ракети!”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів 6 серпня у Запорізькій області зруйновано промисловий об’єкт та знищено 70 га поля з врожаєм.