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Мешканців Волині попередили про міни біля кордону з Білорусією

Громадян просять бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.

Мешканців Волині попередили про міни біля кордону з Білорусією
Фото: Пресслужба 100 окремої бригади ТрО

Громадяни, які мешкають у прикордонних з Білорусією населених пунктах Волинської області, мають бути обережними при відвідуванні лісів та виїзді на узбіччя доріг.  

Про це повідомила пресслужба 100 окремої бригади ТрО

“Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території рб”, - повідомили в ТрО. 

Наголошується, що місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". 

Нагадаємо, волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").

Вчора,9 серпня, стало відомо, що міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання спільно з Росією, які триватимуть з 9 до 25 серпня 2022 року.

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