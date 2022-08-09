Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, є постраждалі - Живицький

Російські окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та стрілецької зброї.

Сьогодні, 9 серпня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Від обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Хотіньська громада: пообіді росіяни стріляли чергами з кулеметів по нашій території. Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ”, - повідомив Живицький.

Він додав, що у той же час ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді, де було зафіксовано 12 мінометних прильотів.

О 16:00 росіяни відкрили мінометний вогонь по Білопільській громаді, зафіксовано 8 прильотів. Двоє людей поранені, їх госпіталізовано.

Путивльська громада: близько 17:00 було 15 прильотів з міномету.

Так само близько 17:00 обстріляли Середино-Будську громаду з кулемету, було здійснено понад 30 пострілів.

Наприкінці дня, майже о 21:00, у Миропільській громаді почалися обстріли різних районів з міномету.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.