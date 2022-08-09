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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, є постраждалі - Живицький

Російські окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та стрілецької зброї.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, є постраждалі - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 9 серпня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Від обстрілів постраждали двоє людей. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Хотіньська громада: пообіді росіяни стріляли чергами з кулеметів по нашій території. Новослобідська громада: після 15 годин  було 15 прильотів із САУ”, - повідомив Живицький. 

Він додав, що у той же час ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді, де було зафіксовано 12 мінометних прильотів.  

О 16:00 росіяни відкрили мінометний вогонь по Білопільській громаді, зафіксовано 8 прильотів. Двоє людей поранені, їх госпіталізовано.  

Путивльська громада: близько 17:00 було 15 прильотів з міномету. 

Так само близько 17:00 обстріляли Середино-Будську громаду з кулемету, було здійснено понад 30 пострілів.  

Наприкінці дня, майже о 21:00, у Миропільській громаді почалися обстріли різних районів з міномету. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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