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З 24 серпня планується запустити роботу євроколії зі Львівщини у Польщу

Поки що заплановано сполучення з одним містом Польщі.

З 24 серпня планується запустити роботу євроколії зі Львівщини у Польщу
Фото: Укрзалізниця

На кордоні з Польщею біля Рави-Руської активно ведуться роботи на кордоні Рава-Руської для відновлення роботи вузької колії.

Про це повідомила “Економічна правда” із посиланням на заступника начальника Львівської ОВА Юрія Бучка.

"І, думаю, з 24 серпня буде курсувати поїзд з Варшави і до Рава-Руської, і відповідно наш український поїзд зі Львова і до Рава-Руської", – додав заступник голови ОВА.

Він зазначив, що спочатку це будуть два вагони, які будуть доїжджати до Рава- Руської. У цьому місті є митниця, оскільки цей пункт працював близько 20 років тому, отже залишилось добудувати вузьку колію та провести ремонт вокзалу. 

Бучко підкреслив, що завдяки ще одному потягу на Варшаву можна буде розвантажити наземний кордон. Також це дозволить пришвидшити дорогу до польської столиці відносно інших наземних шляхів.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила оплату квитків у чатботі Apple Messages через Apple Pay. Раніше УЗ запустила бот з продажу квитків у Viber та Telegram. У перевізника повідомили, що за останні три місяці 99% клієнтів основною мовою в чат-боті обирали українську.

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