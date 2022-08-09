Між Україною та Польщею почали відновлювати міждержавну лінію електропередачі

Це дасть можливість збільшити експорт української електроенергії до сусідньої держави ще майже на 1 000 МВт.

Укренерго та польський оператор системи передачі PSE S.A. розпочали відновлення міждержавної лінії електропередачі між Україною та Польщею.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Відповідну рамкову угоду підписали голова правління НЕК Володимир Кудрицький і президент SE S.A. Ерік Клоссовські.

"Експорт до Польщі відновився через декілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз складає 215 МВт. Введення відновленого інтерконектора в роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1 000 МВт.", - зазначають в Укренерго.

Цей проєкт реалізується на виконання меморандуму між українським Міненергетики та польським Міністерством клімату та навколишнього середовища. Документ було підписано цьогоріч у червні.

В Укренерго наголосили, що збільшення експорту української електроенергії є кроком до створення загальноєвропейської системи енергетичної безпеки.

"Українська електроенергія - гарна альтернатива російському газу на європейському ринку", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, в НЕК заявили, що компанія за перший місяць експорту електроенергії до ЄС заробила 700 млн гривень.

Євросоюз дозволив збільшити експорт електроенергії з України до Європи у 2,5 раза.