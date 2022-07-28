Такі об’єми можна буде експортувати вже з суботи.

Сьогодні, 28 липня, ЄС дозволив збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає”, - повідомив Кудрицький.

Він підкреслив, що в ЄС розуміють роль української електроенергії, яка допомагає замістити токсичний російський газ. В свою чергу, Україна може заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Євросоюз найближчим часом хоче подвоїти імпорт української електроенергії.