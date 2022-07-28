“Північний потік-1” постачає одну п’яту газу від його пропускної спроможності, – Reuters

Трубопровід є основним маршрутом доставки російського газу до Європи.

У середу 27 липня Росія зменшила постачання газу до Європи, що є подальшою ескалацією енергетичного протистояння між Москвою та Європейським союзом.

Про це пише Reuters.

Так, газопровід “Північний потік-1” постачає одну п’яту від його пропускної спроможності.

Зазначимо, трубопровід є основним маршрутом доставки російського газу до Європи, на який припадає близько третини всього експорту газу РФ до ЄС.

“У той час як Москва пояснила зменшення постачання затримкою повернення відремонтованої турбіни та санкціями, Брюссель звинуватив Росію у використанні енергії як зброї для шантажу блоку та відповіддю на західні санкції через вторгнення в Україну”, – зазначає видання.

Заступник генерального директора російського “Газпрому” Віталій Маркелов повідомив, що компанія досі не отримала турбіну “Siemens”, що перебуває на сервісному обслуговуванні в Канаді.

За словами Маркелова, з обладнанням пов'язані санкційні ризики. Зі свого боку “Siemens Energy” заявила, що “Газпрому” для повернення турбіну у РФ необхідно надати митні документи.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес зазначив, що єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина.

ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Російська державна енергетична компанія “Газпром” заявила про скорочення постачання газу у вівторок. Євросоюз вважає політично вмотивованим скорочення Росією постачання газу через "Північний потік".